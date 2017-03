Afrim Gashi: BESA maksimalisht mbështet procesin për të larguar kriminelët nga skena politike

Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes BESA, dhe depueti Afrim Gashi, sonte është i ftuar në emisionin Top Tema të TV telma, ku ka thënë se Lëvizja BESA me të gjitha mundësitë e ka ndihmuar procesin për të formuar Qeveri pa Nikolla Gruevskin, dhe pa njerëz të inkriminuar, BESA është e vetmja parti që pas zgjedhjeve kishte deklaruar se ne as që bisedojmë me politikanë të llojit të Gruevskit.

“Ne i dhamë nënshkrimet për Zoran Zaev të fitoj mandatin për kryeministër, kjo gjë nuk arriti të bëhet ende. Këto nënshkrime ne nuk i tërheqim, por me Talat Xhafera nuk mund të bëhen reforma, me njerëz që kanë padi penale. BESA ka dëshmuar se ka ndihmuar dhe po ndihmon procesin për të ndërtuar një sistem krejt të ri politik të “Ridefinuar”, të bëhet një Qeveri e cila me të gjitha kapacitetet do ta luftoj krimin”, tha Gashi, duke shtuar se vendi duhet të dalë sa më shpejt nga kjo krizë.