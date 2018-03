Afrim Gashi: Lëvizja BESA me 5 votat e saj e bëri numrin 64, që ligji të mund të kalojë

Kryetari i Lëvizjes Besa, krahu i Shkupit Afrim Gashi përmes postimit në faqen e tij zyrtare në Facebook ka komentuar miratimin e ligjit për përdorimin e ligjit për gjuhët.

Më poshtë mund të lexoni postimin e Gashit:

Sot bashkë me shumicën parlamentare e miratuam Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Sado që ne kemi thënë se ky ligj nuk e përmbyll zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni, Lëvizja BESA me 5 votat e saj e bëri numrin 64, që ligji të mund të kalojë.

Urime për këtë avancim, me dëshirë që të ardhmen të bëhet edhe zyrtarizmi i plotë!

Afrimi Gashi, kryetar i Lëvizjes BESA