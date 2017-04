Afrim Muçiqi në Gjykatë, nuk pagoi 1 euro

Këngëtari i njohur Afrim Muqiqi, dje është paraqitur në Gjykatë, pasi ndaj tij është ngritur një aktakuzë për veprën penale ‘Pengim i Personit Zyrtar në Kryerjen e Detyrave Zyrtare’

Sipas aktakuzës së siguruar nga arbresh.info, këngëtari ka penguar një person zyrtar tek sa po kryente detyrën e tij si punëtor sigurimi në oborrin e QKUK-së.

Këngëtari në fjalë nuk ka pranuar të paguaj shumën prej 1 euro për tu futur brenda në oborrin e QKUK-së, ai është fjalosur me punëtorin e sigurimit dhe kishte vazhduar të voziste veturën me shpejtësi duke goditur konin me ngjyrë të kuqe të shenjës stop.