Agim Ibraimi: Sikur Husmani s’kam parë lojtarë në mesfushë, vrapon shumë

Skuadra e Domzales është hit në kampionatin slloven. Ata kanë një seri prej 10 fitoreve radhazi, duke mposhtur skuadra edhe si Maribori. Tani janë në vendin e tretë në tabelë dhe këtë sezon janë në rrugë të mirë që të zënë një vend që mundëson pjesëmarrje në Ligën e Europës.

Në këtë sukses të Domzales merita kanë edhe dy futbollistët shqiptarë nga Maqedonia Agim Ibraimi dhe Zeni Husmani.

“Është lojtar i jashtëzakonshëm në mesfushë. Jo se tani jam me të dhe po e lavdëroj. Kam luajtur me shumë futbollistë në atë pozitë në karrierën time, mirëpo Husmani është diçka i veçantë. Është lojtar ekipi. E gjen në çdo pjesë të terrenit. Vrapon nga 13-14 kilometra në një ndeshje. Lirisht mund të them është lojtari më i mirë në atë pozitë në Slloveni”, komenton Agim Ibraimi nga Sllovenia.

“Jam mirë këtu. Kam ardhur të marrë vetën nga të gjitha ato padrejtësi dhe lëndime që janë pas meje. Tani po shikoj vetëm përpara. Jam i lumtur këtu”, thotë Agim Ibraimi.

“E fituam Mariborin. Kjo është me rëndësi. Secili luan për të fituar, pra edhe unë. Këtu s’ka emocione. Jemi profesionist, Maribori është pjesë e zemrës sime, por tani mbrojë ngjyrat e Domzales”, është konkret Ibraimi. /lajm