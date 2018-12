Agjencia për menaxhim me pasuri të konfiskuar sot në deponë e tyre në Idrizovë, me pëlqim paraprak të Qeverisë së RM-së, u dhuroi pesë institucioneve rreth 20 mijë copë të konfiskuara me vendime të plotfuqishme. Bëhet fjalë për prodhime të tekstilit, këpucë, pajisje për fëmijë, nxemje dhe prodhime tjera.

“Pesë donacione iu dhuruan Ministrisë për punë dhe politikë sociale (5 donacione), Komisionit për marrëdhënie me bashkësitë fetare, Spitalit Psikiatrik – Shkup, Entit për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve-Shkup dhe Entit për rehabilitim të dëgjimit, foljes dhe zërit-Manastir. Me kësi lloj donacione do të vazhdojmë edhe më tutje me qëllim që të jemi më afër atyre që kanë nevojë për ndihmë, posaçërisht tani kur vjen dimri dhe temperatura të ftohta”, premton drejtori i Agjencionit, Faton Asani.



