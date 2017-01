Agron Memedi pas 22 viteve i thotë lamtumirë futbollit (VIDEO)

Futbollisti i njohur tetovar, Agron Memedi, ka vendosur që përfundimisht të tërhiqet nga futbolli me fanellën e skuadrës së Renovës.

Gjatë një interviste për Tv Art nga Tetova, 36-vjecari ka treguar arsyet se pse ka vendosur t’i thotë lamtumirë futbollit aktiv.

“Koha ishte që t’i them lamtumirë futbollit. 22 vite kam luajtur futboll dhe mendoj se tash ishte fundi i karrierës sime”, ka deklaruar Mehmedi, i cili me Renovën ishte shpallur kampion i vendit, kurse me Metalurgun ka fituar kupën.

Ai prêt që të marrë një post drejtues te Renova. /lajm