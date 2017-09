Ahmet Davutoglu niset drejtë Maqedonisë

Ish-kryeministri i Turqisë, Ahmet Davutoglu, prej nesër deri 29 shtator do të jetë në vizitë pune në Maqedoni. Në kuadër të vizitës Davutoglu, do të realizojë takim me presidentin Gjorge Ivanov dhe me kryeministrin Zoran Zaev.

Përkrah takimeve zyrtare me krerët politik, Davutoglu do të mbajë fjalim në panelin me temë “Përceptimet e Turqisë në Maqedoni”, organizuar nga Shoqata e studentëve të diplomuar në

Turqi, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në këtë panel fjalime do të mbajnë edhe Ilija Dimovski nga OBRM-PDUKM, Muedin Rustemi ishambasador i Maqedonisë në Turqi, Eser Xhevahiri anëtarë i “Xhevahir Holding”, Stevo Pendarovski

deputet.