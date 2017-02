Ahmeti nuk e demanton Menduh Thaçin për qeverinë VMRO-BDI dhe Aleanca për Shqiptarët (Video)

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, nuk e ka demantuar deklaratën e kryetarit të PDSH-së, Menduh Thaçi, se Ahmeti dhe Gruevski janë marrë vesh për Qeveri, pjesë e së cilës do të jetë edhe Aleanca për Shqiptarët.

“Zhvilloj negociata konstante edhe me liderin e VMRO-DPMNE-së edhe me atë të LSDM-së, kurse vendimin përfundimtarë do ta sjellë Kryesia qendrore pasi LSDM do të na përgjigjet me shkrim se a i pranon kërkesat e platformës. është normale të negocioj me Nikolla Gruevskin sepse dhjetë vite jemi partnerë koalicioni”, deklaroi Ahmeti pas takimit me eurokomisarin, Johanes Han.