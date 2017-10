Ahmeti se harron “çallamin”: BDI është më e forta!

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti mbrëmë në qytetin e Prespës ka promovuar Listën e kandidatëve të partisë për Këshillin e kësaj komune dhe me këtë rast ka bërë thirrje që, këshilltarët shqiptarë të legjislaturës së re të pushtetit vendor, të punojnë e bashkëpunojnë me qëllim të përparimit të mëtejshëm të zonës.

Ai paralajmëroi se në këto zgjedhje janë partia më e mirë, më e fortë në nivel kombëtar.

“Në këto zgjedhje lokale që organizohen, s’do mend që jemi partia në nivel kombëtar më e mira, më e forta. Lëre që jemi më të fortit, por jemi edhe më të përgatiturit, jemi më tolerantët,” vlerësoi kreu i BDI-së duke afirmuar përkushtimin për të punuar me dinjitet e përgjegjësi në përfaqësimin e komunitetit shqiptar për një të nesërme edhe më të mirë.

Madje, Ahmeti pasi nënvizoi përcaktimin e partisë për integrim euro-atlantik dhe rolin konstruktiv të saj për stabilitetin në vend shprehu bindjen se së shpejti do të arrihet marrëveshje me Greqinë lidhur me emrin me çka praktikisht Maqedonia do të bëhet anëtare me të drejta të plota në NATO dhe natyrisht do të përshpejtohej edhe rruga për në BE ku, siç thotë, edhe është e ardhmja jonë, duke shtuar se falë kësaj qeveri reformatore tashmë dyert e integrimit për Maqedoninë janë të hapura dhe varet prej nesh si do t’i bëjmë reformat e kërkuara me interes për qytetarët dhe mbarë vendin.