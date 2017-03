Ahmeti: Ta zgjedhim kryetarin e Parlamentit

Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, ka takuar sot në selinë e partisë në Tetovë Ambasadorin e Norvegjisë Arne Sannes Bjornstad.

Ahmeti dhe Ambasadori Norvegjez kanë diskutuar rreth situatës në vend dhe përpjekjeve për të përfunduar seancën konstitutive të Kuvendit dhe zgjidhjes së qeverisë së re në vend.

Kryetari Ahmeti theksoi që partitë kryesore parlamentare duhet që menjehere të nisin dialogun koordinues për vazhdimin e seancës konstitutive të Kuvendit që do të rezulton me zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit me ç’rast do të zhbllokohet institucioni i rëndësishëm.