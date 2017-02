Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mbrëmë në ZigZag në Tv Art u shpreh se pse nuk u arrit marrëveshja me VMRO-në e Gruevskit.

“Vendimi ynë nuk meret në bazë zë emocioneve, vendimi jonë ka të bëjë me të ardhmen e vendit, me të nesërmen e këtij vendit a do të jetë më mirë sa ishte dje, dhe të gjithë ata jetojnë në pritje që ne do marrim një vendim sipas dëshirave të njërës palë apo tjetrës palë” u shpreh Ahmeti.