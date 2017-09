Ahmeti: Zaev po shantazhon shqiptarët

Publicisti i njohur, Xhemal Ahmeti në kolumnën e tij të fundit ka analizuar modelin dhe qëllimin

““Zaevi dhe partitë shqiptare. I pari përpiqet ta bëj shtetin sipas modelit të tij, të dytët i

ndihmojnë pa kushte. Së paku, për momentin, ky është efekti neto. E rezultati? Si do të

përfundojë kjo simbiozë parapolitike – përgjigja e kësaj pyetjeje vizatohet nga gri deri në zi?

Specialistët e brendshëm parashikojnë divorc edhe më të dhimbshëm se më herët, më të keq

se atëherë kur partitë joshqiptare nuk synonin edhe etnorajonet e shumicës “pakicë”.

Stërkeqjen e radhës e siguruaka sidomos rigënjimi i të mashtruarve historik që vullnetarisht

marrin pjesë në lojë, si duket për të shfryer herë pas here frustrimet dhe agresionin ndaj

vetes; natyrisht me shpresën se një herë do t’i prek mëshirshëm edhe ata katarsisi

përfundimtar- ndryshe ec e sqaroje dukurinë.

Ekspertët e jashtëm ndërkaq shpresojnë, respektivisht shohin ëndrra ku Zaev nuk bën

mashtrime së paku në relacion me jetësimin e të drejtave themelore të shqiptarëve.

Përndryshe, sipas tyre, vendi përfundimisht rrezikon të mbetet në zonë jashtë BE-së dhe me

këtë tavolinë eksperimentesh drejt zhbërjes dhe lëvizjes së kufijve.

Përtej këtyre skenarëve analitikë, kur studiojmë me përpikëri sjelljet e Zaevit në raport me

shqiptarët na duket vërtet se beson që nëpërmjet strategjisë së sforcimit të subidentiteteve

politike e kulturore (=fragmentarizimin e kompaktësisë shqiptare për ta bërë ekuivalente të

shumicës së parë, si konglomerat që i bashkon vetëm e drejta qytetare e jo kultura) t’ua

marrë votat shqiptarëve dhe nëpërmjet pajtimit me mohuesit e identitetit të shtetit maqedon

ta sovranizojë atë përfundimisht dhe pastaj do të rinis sërish rikonfigurimin brenda: ndërtimin

e shtetit të kombit maqedon – pavarësisht përmbajtjes.”, shkruan mes të tjerave në kolumnën

e tij të fundit, publicist, Xhemal Ahmeti.