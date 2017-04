Ahmetit duhet të ja ndez llampën dikush, që të shohë dritë në tunel

Kush e dezinformon z. Ahmeti lidhur me efektin juridik të tërheqjes së ministrave?

…Cilët janë ata ekspertë që po e dezinformojnë z. Ali Ahmeti se tërheqja e ministrave nuk do kishte ndonjë efekt juridik për zgjidhjen e ngërçit, por thjesht do të ishte një.vendim politik .

z. Ahmeti, është e vërtetë se një veprim i tillë është i vonuar, por nuk është e vërtetë se një veprim i tillë politik krejtësisht demokratik dhe legjitim për një subjekt politik se nuk do të kishte efekt juridik. Efekti mund të ishte që të nxitë proçesin e zgjidhjes së ngërçit politik. Është e saktë pohimi se sipas kushtetutës qeveria që është në dorëheqje , apo në ramje e kryen detyrën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Por ky pasus i dispozitës nuk suprimon të drejtën e ministrit apo ministrave apo zv/ministrit/ve të japin dorëheqje për çfardo arsye edhe ate në çdo moment. Akti i dorëheqjes është akt personal i padiskutueshëm me çfarëdo justifikimi qoftë.

z. Ahmeti , dorëheqja e ministrave (dhe zv/ministrave) të Bdi-së nënkupton më shumë se 1/3 e anëtarëve të qeverisë fakt që efektuon RAMJE TË QEVERISË. Për ndryshe z.Ahmeti kjo qeveri edhe ashtu është në ramje dhe juridikisht funksionon në sajë të ngërçit politik edhe në kundërshtim me kushtetutën. Pra siç e dini premieri dhe tre ministrat kanë të verifikuar mandatin e deputetit, ata nga verifikimi i mandatit të deputetit nuk mund të ushtrojnë detyrën e ministratve apo të kryeministrit. Nga ai moment ata juridikisht nuk kanë të drejtë të kenë qasje në ata zyrat të larta publike sepse janë verifikuar si deputetë, këta funksione janë inkompatibile.

Efekti juridiki i tërheqjes do ta pamundësonte funksionimin e qeverisë sepse kur ministri apo ministrat janë në dorëheqje të parevokueshme me shkrim ata nuk mund të marin pjesë pas saj në mbledhjet e qeverisë ku do të mundej të efektuoheshin vendime të ndryshme nga ana e qeverisë. Në atë kuptim qeveria nuk do të kishte kuorimin sipas ligjit mbi qeverinë për vendosje , ndërkaq, sipas kushtetutës kuvendi dorëheqjet e ministrave është i obliguar ti mitratojë me urgjencë menjëherë në seancën e rradhës. Pra për ministrat e dorëhequr do të ishte fakt irelevant se pse akoma nuk është i konstituar parlamenti , ajo nuk është as çëshrje e as përgjegjësi që do ti tangonte ato.

Në kër rast le të mendonin mirë ata që organizojnë dhe inspirojnë madje që i finansojnë protestat rrugëve të Shkupit se a duhet rreflektuar për ti konstituar organet e shtetit kuvendin dhe qeverinë. Ky moment as që mundet dhe as që duhet të jetë brengë vetëm e Bdi-së, të gjithë subjektët duhet të reflektojnë.

Pra një moment i tillë, nuk e përjashtojë mundësinë se duhet bërë në koordinim me partnerët tjerë politik për të cilët disa deputet deklaruan në foltore të kuvendit se shumica e re më është punë e kryer. Në të kundërtën i bie se Bdi në qeveri akoma është në koalicion me Vmro-Dpmne-në ndërsa në Parlament me Lsdm-në . Ky është rast unikat në botë mbase kjo që po ndodhë në Maqedoni edhe është momentum sui generis në historinë e demokracisë parlamentare.

Nëse nuk doni që ti kuptoni gjërat z. Ahmeti , atëherë edhe gjat nuk do të keni për të parë dritë në fund të tunelit . Edhe pse disa herë Bdi e pati në dorë baterinë e fortë për ta ndezur llampën bile për të parë gjithçka se çfarë ndodhën në tunelin skajshmërishtë të erësuar .

( q. aliu )