Akademia e mësimdhënësve, MASH hesht për funksionimin apo anulimin e saj

Në pakon e reformave qe u bënë në arsim nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ishte pjesë edhe formimi i Akademisë se mësimdhënësve, akademi kjo që u vlerësua si nënçmuese, e dëmshme dhe e panevojshme për tu krijuar.

Pas debateve të shumta pro dhe kundër, kjo Akademi ende nuk ka filluar së funksionuari dhe Portalb.mk kërkoj informacione lidhur me procedurat se deri ku kanë mbërri, a janë caktuar anëtarët a do të fillojë të funksionojnë apo do të anulohet krijimi i saj, mirëpo nga MASH njëherë na thanë që të dërgojmë kërkesën me mail dhe pas një javë pritje për përgjigje, zëdhënësi i MASH, Vlladimir Dellov tha se për momentin nuk mund të përgjigjen ngase janë të angazhuar në çështje tjera.

“Me keqardhje ju informojmë që nuk do të mund të përgjigjemi pyetjeve tuaja tani sepse kemi shumë aktivitete dhe ngjarje, por në të ardhmën e shpejtë do të keni informacionin të cilin e kërkoni nga ne”, tha për Portalb.mk, Dellov.

Kohë më parë profesori i shkencave të pedagogjisë, Avzi Mustafa tha për Portalb, se MASH nuk ka kapacitet që të notojë arsimtarë.

“Ndryshimet e propozuara ligjore në arsim si pikënisje e kanë dhënien e diplomave aktuale të dala nga universiteti, se ato janë të pamjaftueshme për t’i pajisur studentët me një kualifikim të tillë dhe se të diplomuarit nuk i posedojnë kompetencat e nevojshme. Ndoshta edhe mund të jetë ashtu në disa raste, por këto ndryshime do të ishin të mira nëse do të bëheshin në institucione, gjegjësisht në fakultetet pedagogjike, e jo përmes krijimit të një institucioni pranë Ministrisë së Arsimit që do të emërtohet Akademi e Mësuesve, sepse MASH nuk ka kapacitet që të notojë arsimtarët”, theksoi Mustafa.

Ai shtoi se krijimi i kësaj akademie pranë MASH-it, edhe sikur të ketë qëllime të pastra, nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të menduarit analitik.

“Nga ligji shihet se komisionin do ta përbëjnë një përfaqësues i zgjedhur nga ministri, një përfaqësues i zgjedhur nga sindikata, një nga Inspektorati i Arsimit, një nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, një nga fakulteti dhe një nga jashtë. Dhe, vallë po pyesim a janë këta anëtarë më të kualifikuar se profesorët e fakulteteve? Ky është zhvlerësim total i kuadrit të fakulteteve. Gjithçka do të politizohet, nuk bëhet asgjë për kualitet më të lartë por për interesa politike”, u shpreh Mustafa.

Gjithashtu edhe kryetari i LASH-it të Kumanovës, Samet Jahiji është kundër Akademisë, duke thënë se çdo reformë e deritanishme e MASH ka rezultuar si e dështuar për shkak të mos analizimit të tyre.

“Gjithçka po bëhet pa analizë, pa bisedime. MASH po bën reforma krye në vete, pa u konsultuar me askënd. Për të bërë reforma, duhet të merren mendime nga të gjitha palët dhe më pas të vendoset se çka është e përshtatshme dhe e nevojshme. Te ne nuk ka kush ta krijojë atë Akademi. Është nënçmim për vetë profesorët kjo reformë e MASH-it”, tha për Portalb, Jahiji.

Ndërkaq krijimin e Akademisë për mësues, mësimdhënësit e kundërshtuan tejmase.