Akademikët maqedonas preferojnë Ahmetin për kryeministër, ndërkombëtarët Pendarovskin

Shkup, 31 janar – Disa akademikë maqedonas kanë përgatitur një draft-marrëveshje të cilën ua kanë prezantuar VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së, njofton për Gazetën Lajm një anëtar i Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, ndryshe shqiptar i padeklaruar ortodoks.

Ky draft, i titulluar Marrëveshja për Shpëtim” (Dogovor za Spasenie) përmban tri pika kryesore dhe pretendon të shpëtojë Maqedoninë nga shkatërrimi. Ai draft është përgatitur nga “truri i akademisë që përgatiti enciklopedinë antishqiptare”. Drafti është jozyrtar dhe i përgatitur jashtë akademisë, nga frika që të mos bie në dorë të anëtarëve shqiptarë të akademisë.

“Në pikën e parë kërkohet nga VMRO-DPMNE dhe nga LSDM të jenë të kujdesshme që gjatë përplasjeve aktuale politike të mos shkaktojnë luftë vëllavrasëse mes maqedonasve. Në pikën e dytë kërkohet që VMRO dhe LSDM gjatë këtyre përplasjeve të kujdesen maksimalisht të mos e dëmtojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse dëmtohet rëndë interesi i maqedonasve dhe disa shteteve sllave. Pika e tretë kërkon që në negociata të reja eventuale të ngjashme me ato të Përzhinës, të insistohet krahas diplomatëve perëndimorë, në to të marrë pjesë me diplomatë të vetë edhe Rusia”, ka thënë ky akademik, duke insistuar në diskrecion të thellë.

Si shpëtim të vetëm në këto momente për BDI-në, akademikët maqedonas e shohin zgjedhjen e Ali Ahmetit për kryeministër të Maqedonisë. Në pikën e dytë të draftit, ata paralajmërojnë se nëse Ahmeti nuk bëhet kryeministër, në zgjedhjet e ardhshme votuesit shqiptarë do ta shlyejnë BDI-në nga harta e partive në Maqedoni. Kjo pikë përmban edhe sqarimin se zgjedhja e Ahmetit, ose ndonjë përfaqësuesi tjetër të BDI-së për kryeministër, nuk mund të dëmtojë Maqedoninë sepse ajo qeveri do të ishte afatshkurtër, kurse për BDI-në thuhet se është dëshmuar “si parti që mbron interesat Maqedonisë”. Prandaj zgjedhjen e liderit të BDI-së për kryeministër, këta akademikë maqedonasë e shohin si masë e cila mund ta ngjallë BDI-në nga “vdekja klinike” dhe që do të parandalonte “rrezikun” e ardhjes së ndonjë tjetër partie shqiptare në pushtet.

Akademiku në fjalë, me prejardhje shqiptar ortodoks, rikujton se kjo ëhstë hera e dytë që ky grup i akadaemikësh nacionalistë maqedonas intervenon te VMRO-DPMNE dhe LSDM për të shporuar BDI-në. Hera e parë, sipas tij ka qenë në kohën kur publikoheshin “bombat” e LSDM-së.

Për dallim prej akademikëve që i takojnë krahut nacionalist maqedonas, Lajm merr vesh se ndërkombëtarët si rrugëdalje nga kriza aktuale e shohin zgjedhjen e Stevo Pendarovskit për kryeministër. “Me zgjedhjen e Pendarovskit, reagimi i VMRO-DPMNE-së kundër tij do të ishte më i butë se reagimi në rast të zgjedhjes eventuale të Zaevit”, thonë burime tona. Për shkak se Ahmeti dhe BDI u treguan tepër lojal ndaj VMRO-DPMNE-së, për ndërkombëtarët nuk është e preferueshme ideja që ndonjë përfaqësues i kësaj partie të jetë mandatar për formim të qeverisë, sepse për shkak të koalicionimit 8 vjeçar me VMRO-DPMNE-në, nuk janë në gjendje të implementojnë raportin e Pribes.