I kuptojme deri diku tifozet partiak, per ta rikuperuar veten nga humbja e madhe qe pesuan ne zgjedhje, por nuk duhet t’ua nencmojne inteligjencen njerezve qe lexojne mes rreshtave.

Per te mos qene pjese qeverise pro-ruse, dihet se kush i ndaloi ne momentet e fundit, dihet se kush telefonoi ate te diel janari dhe kush foli kete te diel qe e lam pas 😉 Prandaj me ngadale, me pak eufori…kemi prioritete tjera!

Ngadhnjim Mehmeti (facebook)