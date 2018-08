Aksident i rëndë në autostradën Shkup – Tetovë, një vajzë përfundon me plagë të rënda

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmë në autostradën Shkup – Tetovë, kur një makinë ka humbur

drejtimin dhe është përplasur me rrethojën e betonit.

Në këtë aksident me lëndime të rënda ka përfunduar një vajzë, e cila po udhëtonte me 52 vjeçarin

nga Shkupi me inicialet Sh.S, i cili drejtonte makinën, thuhet në raportin e policisë, transmeton INA.

Siç bëhet e ditur, aksidenti ka ndodhur kur 52 vjeçari duke drejtuar makinën “Seat Ibiza” ka dal nga

rruga, ka goditur rrethojën e betonit dhe është rrokullisur. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur ekipet

mjekësore nga Tetova, me ç’rast vajza e lënduar është transferuar në Klinikat e Shkupit. (INA)

Loading...