Aksidentohet rëndë deputeti shqiptar (Foto)

Deputeti i Parlamentit shqiptar ka pësuar një aksident automoblistik duke udhëtuar me makinë.

Ndocaj ka publikuar në rrjetin social Facebook, pamjet e makinës së dëmtuar rëndë nga aksidenti. Ai jep lajmin e mirë se lëndimet e marra kanë qenë të vogla.

“Te dashur miq,

Falenderoj Zotin qe kam shpetuar nga nje aksident shume i rrezikshem. Ne austraden per Parma jam perplasur duke u rrokullisur disa here me makine e as vete e kuptoj se si kam shpetuar. Falenderoj Zotin per kete! Kjo eshte gjendja e makines pas aksidenti!

Tani jam mire dhe ju pershendes te gjitheve!” shkruan Ndocaj në rrjetin social Facebook.