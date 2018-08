Aksion i madh i policisë maqedonase, arrestohenn shtatë persona, dyshohen se kanë luftuar në Siri dhe Irak

Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me partnerët e Koalicionit Botëror për Luftën Kundër Terrorizmit dhe Forcave Demokratike Siriane, sot kanë arrestuar 7 shtetas të Maqedonisë për të cilët ekzistojnë dyshime se aktivisht kanë marrë pjesë në luftën në Siri dhe Irak, transmeton Gazeta Lajm. “Bëhet fjalë për shtetasit S.R. – 1990, Xh.A. – 1993, B.F. – 1994, O.ZH. – 1987, I.SH: – 1977, A.M. – 1995 për të cilët është lëshuar fletarrest ndërkombëtar dhe për të cilët është ngritur kallëzim penal në kuadër të aksioneve policore “Qelia 1” (gusht 2015) dhe “Qelia 2″ (korrik 2006)”, njoftuan nga MPB-ja.

Në kumtesë më tej thuhet, se me aksionet kundër veprimtarive terroriste, MPB-ja do të vazhdojë edhe më tej, pasi që ky është obligim i marrë në momentin e pranimit të Rezolutës 2178 (2014) dhe 2396 (2017) të Këshillit për Siguri të Kombeve të Bashkuara.

