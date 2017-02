Aksion i policisë së Maqedonisë, zbulohet një grup të organizuar për trafikim ilegal të drogës

Prokuroria themelore publike për përndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsion sot kumtoi se në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme – Sektori për krim të organizuar dje ka zbatuar aksion për zbulim të grupit të organizuar që kryen vepra penale të trafikimit ilegal me drogë.

“Duke punuar në zbulim të vazhdueshëm dhe përndjekje të krimit të organizuar, Prokuroria themelore publike për përndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit me procedurën parahetuese për zbulim të grupit të organizuar që kryen vepra penale të trafikimit ilegal me drogë. Aksioni është zbatuar kundër grupit kriminal në më shumë lokalitete dhe në më shumë vendbanime, me ç’rast janë zbuluar narkotikë dhe janë privuar nga liria më shumë se tre persona”, thuhet në kumtesën e sotme të Prokurorisë themelore publike për përndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Nga atje theksojnë edhe se në vijim është dokumentimi i plotë i rastit, pas së cilës, do ta informojnë opinionin për vijimin e mëtutjeshëm të procedurës dhe veprimeve të ndërmarra.