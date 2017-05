“Aktivistë të BDI-së po keqpërdorin BESËN për të fyer Arbana Xharrën” (Rruga Drejt)

Profile të shumtë nëpër rrjetet sociale, kanë vërshuar me urrejtje dhe fyerje pas sulmit që iu bë ish-gazetares, tanimë anëtares së PDK-së, Arbana Xharrës. Një tendencë që ra në sy, ishte edhe ngjyra partiake e komentuesve këtu në Maqedoni. Arbana Xharra ishte njëra ndër gazetarët më të zëshme kundër Lëvizjes BESA, e të kontaktuar nga redaksia jonë, nga Lëvizja BESA thonë se individë të caktuar me paramendim po keqpërdorin emrin e Lëvizjes BESA për të fyer Arbana Xharrën, të cilët besohet se janë në fakt aktivistë të BDI-së.

“Ju bëjmë me dije se Lëvizja BESA dënon çdo sulm fizik apo mund t’i bëhet ndokujt, e sidomos një femre, bile edhe nëse personi i njëjtë vazhdimisht ka shpifur dhe akuzuar Lëvizjen BESA! Ne në asnjë rast nuk përkrahim dhunën. Ne nuk jemi makiavelistë! Për ne, mënyra se si arrihet deri tek qëllimi, është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë qëllimi!”, thonë burimet tona brenda Lëvizjes BESA.