Aktori i njohur bën analizë psikologjike të “trojkës” së njohur

Aktori i njohur kumanovar, Ylber Murtezi, ka bë një analizë psikiatrike, ku ka përfshi si; e quan ai, “trojkën”. Analizën e ka bë në bazë të përvojës së fituar gjatë kryerjes së praktikës si student i aktrimit, shkruan Gazeta Lajm.

“Gjatë studimeve 96-ta aktrimi në Shkup, përpos lëndëve primare, studionim edhe psikologjinë, ku dy vite me rresht vizitonim spitalin psikiatrik-Bardovci. Dhe aty hasëm në diagnoza të ndryshme. Detyra jonë si studentë aktorë, kishte të bëjë me kategoritë e tyre.

1. Hajnat si sillen

2. Narkomanët si sillen

3. Vrasësit e heshtur si sillen

etj ,etj.

Dhe ndonjëherë detyra jonë ishte edhe me njerëzit e rëndomtë nga pamja e jashtme t’i bëjmë një biografi.

MJAFTON t’i hedhesh nj sy TROJKËS 5 sek dhe gjithçka është e QARTË.

TERAPIA-E PASHERUESHME

Ju funksionar te partisë mos me shitni “pordha” për këta, se e njoh më mirë se ju sëmundjen patologjike të këtyre.

Ju funksionar qe më lajmëroheni dhe më sugjeroni të sulmoj Çairin e jo Atë lart, rrini rehat, se koka duhet të sulmohet. Nuk është pa mëkate , bile deri në fyt.

VEÇ THASH!”, ka shkruar Murtezi.