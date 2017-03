Aktori Quza tallet keq me Ali Ahmetin në gjuhën maqedone!

Heset Maliqi, i njohur me nofkën Quza, ndryshe është aktor, paksa i ka plasur filmi me Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-së! Quza është tallur keq e fortë dhe madje në mënyrë sportive e ka përdorur edhe gjuhën maqedone. Bile Quza ka bërë me dije se e flet mirë gjuhen maqedone! “Kishin pas luajtur Waterpollo Maqedonia me Shqiperin, e morri topin Ali Ahmeti edhe po shkon me e dhan goll, po i thotë treneri – Ahmeti fêrli topkata na Gruevski!

Ahmeti po vazhdon drejt golles! po i thojne krejt lojtaret rezerve – Alija bre, fêrli topkata na Gruevski! ahmeti po i ofrohet golles me shpejtësi po qohen krejt publika e po i thojne- Shiptaru fêrli bre topkata na Gruevski ! Ali Ahmeti po e jep goll ,e po kthehet ka publika me u gezu,kur po i sheh krejt tu kajt me lot! Ahmeti- shoe bre,sho pllakate,pa jas dajdov goll

Trajneri Ivanovi po i thot Alis- e bre majmune,kad bi fêerlio topkata ne Gruevski,Gruevski ne bi se davio!”, shkruan Quza në profiin e tij.