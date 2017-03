Të enjten rreth orës 03 të mëngjesit, në rrugën “Pero Nakov” në Shkup, në një pompë benzine, dy autorë të panjohur me maska kanë plaçkitur të punësuarin në këtë pompë. Duke e kërcënuar me pushkë automatike ata kanë marrë nga i punësuari 28.000 denarë, e kanë goditur me pushkë në kokë dhe janë larguar në drejtim të panjohur, shkruan Gazeta Lajm. Policia njofton se është duke ndërmarrë masa për gjetjen e autorëve.