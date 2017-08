Alarmi i EC-së: Pas të nxehtit, tërmete të forta dhe shira të dendura

Vera më e thatë dhe më e nxehtë e 80 viteve të fundit që ka prekur Shqipërinë, përveç problematikës aktuale të zjarreve pritet të ketë pasoja edhe gjatë vjeshtës, por edhe më tej.

Drejtori i Emergjencave Civile, Shemsi Prençi gjatë një takimi pune në Prefekturën e Tiranës me drejtuesit e zjarrfikësve dhe pushtetit lokal, ka paralajmëruar për rreziqe në një të ardhme jo të largët nga tërmetet dhe shirat.

“Pas një vere të nxehtë lind një problem i rrezikshëm. Së pari duhet të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjeve të tërmeteve është me kohë dhe limite të përcaktuara. Duke llogaritur tërmetet e vitit ‘67 në periudhën e kthimit një herë në 50 vite, ne përkojmë me rrezikshmërinë e lartë të tërmeteve në Shqipëri në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Shkodër, Dibër, Korçë, etj. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në raport me situatat e pritshme, pasi kanë nisur lëkundjet e para në qarkun e Elbasanit, kryesisht në Qukës”, ka deklaruar Prençi.

Prençi ka kërkuar gatishmëri të strukturave edhe për shirat që mund të prekin vendin pas muajit shtator.

Ndërsa sa i takon situatës aktuale të zjarreve, kreu i Emergjencave Civile ka kërkuar që të rritet monitorimi në zonat pyjore, në mënyrë që strukturat të lajmërohen që në fazat e para, me qëllim që të minimizohen dëmet dhe që vatrat të vihen nën kontroll më shpejt.