Alban Muja i gatshëm të ndihmojë artistët e rinj (Video)

Vepra artistike e Alban Mujës, e realizuar para dhjetë vjetësh, korrespondon mirë me realitetin e sotëm

Fjala është për “Catch me” me të cilën vepër Alban Muja mori pjesë ne James Gallery” në New York, në kuadër të ekspozitës “NSK State Art: New York, The Impossible Return”, shkruan rtv21.tv

“Catch me” që kishte për qëllim të shprehte mungesën e lëvizjes së kosovarëve, sot përkon edhe me situatën që po mbretëron jo vetëm në vend, por edhe në botë. Veçanërisht me gjendjen politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjes së Donald Trumpit president. Problemet me Meksikën, ndalimi i refugjatëve dhe i myslimanëve, sot janë çështje me të cilat përballet Amerika.

Alban Muja performancës së tij i ka shtuar edhe filmin e shkurtër dokumentar “Blue wall red door”, i cili mëton të analizojë mënyrën se si orientohen njerëzit në Prishtinë. Aty tregohet se si emrat e rrugëve nuk janë mënyrë për orientim. Kjo ekspozitë vjen në kuadër të asaj që quhet “State in Time” (Shteti në kohë).

I ftuar në emsionin “Për ditë të mbarë” Alban Muja tregoi për eksperiencat e tij që ka fituar nëpër botë.

Ndërsa sa i përketë ndarjes së këtyre eksperiancave të tij, ai tha se është i gatshëm që ato informata që i ka fituar t’i ndaj me studentat dhe të gjithë ata që kërkojnë ndihmë ai do të mundohet që të jetë afër. Alban Muja tha se është i gatshëm për të diskutuar rreth ideve, mendimeve dhe veprave që ata provojnë t’i krijojnë./21Media