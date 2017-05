Albert Hani: Tani është momenti që shqiptarët t’i artikulojnë kërkesat e tyre (VIDEO)

Njohësi i rrethanave politike në vend Albert Hani në deklaratën e tij për Lajm TV ka theksuar rëndësinë e (mos)përfshirjes së partive politike në përbërjen e ardhshme qeveritare.

“Nga njëra anë demokracia kërkon që disa nga partitë politike të mbeten në opozitë, ngase demokracia frymon me mendime që kundërshtohen, frymon ndryshe me mendime që nuk përputhen me shumicën në pushtet. Ndërsa, nga ana tjetër më mirë do të ishte nëse të gjithë partitë politike I bashkëngjiten qeverisë së ardhshme, për të pasur mundësi më të mirë që t’i artikulojnë kërkesat që me vite nuk kemi arritur t’i përmbushim”, u shpreh mes tjerash Hani.