Albin Kurti: Demarkacioni ka vdekur, nuk lejojmë ringjalljen

Lideri shpirtëror i Vetëvendosjes, Albin Kurti është rikthyer kërcënimeve në drejtim të Qeverisë, duke thënë se marrëveshje për Demarkacionin ka vdekur dhe si e tillë nuk bën të ringjallet.

“Ajo marrëveshje ka vdekur dhe ne nuk lejojmë ringjalljen e saj”, ka thënë Kurti.

“Kjo nuk varet nga ne, por nga qeveria. Ne urojmë që të mos na sjellin një marrëveshje të tillë që gjymton territorin dhe në të njëjtën kohë Kosova humbet kurrizin e vargmalit, burimet ujore, por dhe bukuritë natyrore”, ka shtuar ai për Top Channel.

Kurti tha se Vetëvendosja nuk i pranon presionet e fundit të Brukselit për të pranuar miratimin nga Kuvendi i Kosovës të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. “BE ka dy kërkesa për Kosovën për liberalizimin e vizave. E para është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. E dyta, nënshkrimi i vijës së demarkacionit me Malin e Zi. E dyta nuk është e drejtë sepse Malit të Zi iu liberalizuan vizat dhe nuk iu vu kusht vija e demarkacionit me Kosovën”, deklaron Kurti.