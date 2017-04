Albin Kurti në Shkup: Qeveria të formohet sa më shpejtë

Ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti ka thënë për gazetën KOHA se takimi i sotëm me përfaqësues të partive politike shqiptare ka qenë joformal dhe i kërkuar pikërisht nga ai dhe nënkryetari i Vetëvendosjes, Glauk Konjufca. “U takuam sot me të gjithë përfaqësues të partive politike për të mësuar se çfarë po ndodhë dhe cili është pozicioni i partive shqiptare lidhur me kryetarin e Parlamentit dhe formimin e Qeverisë në Maqedoni”, ka thënë Kurti, pas takimit me kreun e LR-PDSH-së, Ziadin Sela.