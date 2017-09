Aleanca me politikë dyftyrëshe: Me BDI-në edhe në koalicion edhe e kritikon!

Bdi ka politizuar skajshmërisht arsimin , arsimtarët që nuk janë antar dhe skanë libreza të Bdi -së i mbajnë ka 6 7 vite në punë me kontrata dhe nuk ju japin vendime , edhe personeli teknik dhe sanitar është i politizuar , kanë shkuar aq larg sa që edhe kiosket nëpër oborret e shkollave ua japin njerve që janë antar ose strukturë e BDI – së , ka deklaruar Elmi Aziri në Rruga Drejt Alsat M.

Ndryshe kjo politikë edhe të jesh në koalicion me një parti edhe ta kritikosh atë parti është “zbulim” i BDI-së, e cila me vepra i shërbente VMRO-DPMNE-së, kurse e kundeshtonte vetëm me fjalë, kundërshtim që kuptohet nuk pengonte politikat antishqiptare.