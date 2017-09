Aleanca për Shqiptarët zgjodhi kandidatin e saj për kryetar të Sarajit

Afarsiti i sukseshëm, Ekrem Alija sonte u emëru kandidat për komunën e Sarajit nga ASH-ja e

Selës. Siç mëson portali TetovaSot, Alija ka pasur mbështetjen e madhe të degës së ASH-së

gjithashtu edhe të kryetarit Sela.

Gara për Sarajin do të jetë e vështirë pasi në këto zgjedhje do të përballen katër partitë

shqiptare mes vete ndërsa dy më të votuarit do të dalin në raundin e dytë.