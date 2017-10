Aleanca (RDK-Uniteti) bën fushatë edhe në bastore (Foto)

RDK dhe UNITETI vazhdojnë me takime me qytetarët e Komunës së Gostivarit, kësaj radhe në fshatin Çajlë, ku në mënyrë madhështore e pritën djalin e dëshmorit të ngjarrjeve tragjike të vitit 1997, Shpat Iseinin. Në këtë takim me banorët e fshatit Çajlë prezent ishte edhe kryetari i RDK Vesel Memedi, si dhe kandidatët për këshilltarë që vijn nga ky fshat Avni Elezi, Muhamed Selimi, si dhe Hamza Jonuzi.

Mirëpo gjatë kësaj vizite është bë një gaf, sepse fushata e Vesel Memedit është zhvilluar edhe në bastore.