Aleanca për Shqiptarët, gjegjësisht lideri i saj Ziadin Sela pritet të jap vendimin final për atë se a do të jetë pjesë e kabinetit qeverisës, apo vetëm do ti jap përkrahje qeverisë Zaev. Kryesia qendrore e kësaj partie në mbrëmje do të vendos për pjesëmarrje ose jo në Qeveri, mëson INA.

Sipas paralajmërimeve, Sela dje theksoi se do të jetë pjesë e kësaj qeverie reformatore.