Ali Ahmeti do ta pesojë nga sllavo-maqedonët ashtu siç Rrahman Morina e pësoi nga serbët

Shkruan: Gafurr Adili

PSE BDI DO TE JETE PJESE E QEVERISE SLLAVO-MAQEDONASE VMRO-LSDM..?!

Jane nje mal me aresye qe e detyrojne BDI-ne te jete pjese e qeverise se re sllavo-maqedonase vmro-lsdm.

Nuk eshte vetem aresyeja se ne bdi jane dy klane, klani vmro-ist dhe klani lsdm-ist, dhe nje rrezik (siç perpiqen zedhenesit e Ali Ahmetit ta paraqesin) per perçarje te bdi-se nese bdi do te kolaboronte me vmro apo me lsdm.

Por, aresyeja kryesore eshte se bdi, jo vetem gjate periudhes se kolaborimit me vmro (gjate dekades se fundit), por edhe gjate kolaborimit te saj me lsdm (pas luftes se vitit 2001), eshte inkriminuar duke qene pjese e skenareve te shumta ndaj shqiptareve.

Me nje fjale, si vmro-istet e bdi-se (gjate kolaborimit te bdi me vmro) qe i kane te lyer duart e tyre me gjak shqiptaresh, edhe lsdm-istat (gjate kolaborimit te bdi me lsdm) i kane te lyer duar e tyre me gjak shqiptaresh.

Zedhenesit e Ali Ahmetit, te cilet koheve te fundit, sidomos gjate fushates zgjedhore, kane qene shume aktive, aq aktive sa te gjitha fajet per te gjitha krimet e bdi-se, si bashke-autore ne krime me vmro-ne, ia hidhnin Musa Xhaferrit dhe klanit te tij vmro-ist.

Madje kishte edhe nga ata, siç ishte edhe ish keshilltari per politike dhe siguri i Ali Ahmetit, z. Ibrahim Kelmendi qe uronte qe Musa Xhaferri te burgosej.

Zedhenesit e tille, shumica e tyre lsdm-ista, edhe sot e kesaj dite perpiqen qe kryetarin (kryekriminelin) e bandes kriminale bdi ta paraqesin si engjull.

Jo zoteri zedhenesa te Ali Ahmetit.

Ali Ahmeti nuk eshte engjull, siç ju perpiqeni tua paraqisni shqiptareve, jo vetem te Shqiperise Lindore nen Fyrom, por edhe me gjere…, te te gjitha trojeve te Shqiperise Etnike dhe te diaspores (mergates) shqiptare.

Ali Ahmeti eshte kryekrimineli qe me shume se cdo kriminel tjeter i bdi-se, qofte ai vmro-ist apo lsdm-ist, i ka lyer duart me gjak shqiptaresh, prandej ai do te jete pjese e kolaborimit ne qeverine sllavo-maqedonase vmro-lsdm.

Pra, do te jete dekor, sepse nuk ka rrugezgjidhje tjeter.

Rrugezgjidhje tjeter ka po aq sa dikur kishte rahmetliu Rrahman Morina, prandej une para disa kohesh edhe kam deklaruar:

Ali Ahmeti eshte Rrahman Morina i shekullit te ri.

Dhe, te jeni te sigurte (ju zedhenesat e i Ahmetit) se edhe Ali Ahmeti do ta pesoje nga sllavo-maqedonet ashtu siç Rrahman Morina e pesoi nga serbet.