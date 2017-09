Ali Ahmeti, kandidat për komunën e Idrizovës?

Mungesën e kandidatëve të mirefillte për kryetar komunash, BDI po mundohet duke eksponuar maksimalisht gjatë fushatës edhe figurën e kryetarit të partisë, Ali Ahmeti. Ky eksponim ka shkuar deri në atë shkallë, sa që janë shtypur edhe pllakate me fotografinë e Ahmetit dhe me moton “Për komunën që duam”. Kuptohet në rrjetet sociale nuk kanë munguar as pyetjet sarkastike se në cilën komunë është kandidat Ali Ahmeti, si dhe përgjigjet edhe më sarkastike se Ahmeti është kandidat për kryetar në komunën e Idrizovës. /kumanovapress.com