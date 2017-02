Ali Ahmeti mbetet vetëm me një nënkryetar, Mexhiti përjashtohet edhe në Çair?! (Foto)

Sadulla Duraku ishte nënkryetari i vetëm i BDI-së që e shoqëroi kryetarin e kësaj partie Ali Ahmeti, në homazhin e mbajtur sot te Shqiponja në lagjen Topanë në Shkup. Në këto homazhe nuk ishin as Teuta Arifi, as Nevzat Bejta e as Izet Mexhiti, edhe pse është nënkryetar i partisë dhe kryetar i komunës Çair. Burime partiake kanë thënë se Mexhitit i është dërguar “selam” që të mos marrë pjesë në këtë manifestim, nga kundërshtarët e tij në degën partiake në Çair, transmeton GAzeta Lajm. Edhe pse tentuam, gjatë ditës nuk arritëm të marrim prononcim nga Mexhiti lidhur me shkaqet e mungesës së tij në Topanë, por përplasjet brenda kësaj dege po bëhen gjithnjë e më evidente.

Ndryshe, arsyet për mbajtjen e homazheve në këtë vend nuk janë mjaft të qarta, kur dihet se Ahmeti moti kohë nuk ka bë homazhe as te varrezat e dëshmorëve në Tanushë, e as në Sllupçan, vatra të luftës ë vitit 2001.

Mirëpo pas konfliktit në Lagjen e Trimave më 9 dhe 10 maj të vitit 2014, Ali Ahmeti dhe udhëheqësia e BDI-së është akuzuar vazhdimisht se tradhtuan Grupin e Kumanovës, që përbëhej nga ushtarët më të njohur të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK). Ndoshta homazhet te e ashtuquajtura “Shqiponjë e Llamarinës”, kanë për qëllim që të përmirësojnë imazhin e rrënuar të “partisë së luftës”.