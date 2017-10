Ali Ahmeti: Më 15 tetor, Visar Ganiu kryetar i ri i Çairit (FOTO)

Lulzime Hoxha e Besnik Ajeti folën në emër të Listës së kandidatëve për këshilltarë për Çairin dhe Qytetin e Shkupit duke u zotuar se do të bëjnë çmos për vënien në jetë të programeve të paraqitura me interes për shqiptarët dhe të gjithë qytetarët.

Zëvendëskryeministri për Zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe për Sistem Politik, Hazbi Lika tha se me gjithë sfidat, Bashkimi Demokratik për Integrim ka potencial për të dalë fitimtar edhe në zgjedhjet lokale të 15 tetorit.

Ndërkaq, duke iu drejtuar të pranishmëve, kandidati favorit për Çairin, dr Visar Ganiu tha se ai u tërhoq nga posti i Zëvendësministrit të Arsimit duke mos vepruar si kundërkandidatët e tij të cilët nuk e bënë kërë, por të frikësuar nga humbja – ruajtën ‘stolin rezerv’: ‘ Çairasit meritojnë një kryetar komune që do t’u përkushtohet problemeve të tyre të përditshme. Do të bëj çdo gjë që të realizoj kontratën time me bashkëqytetarët. E dimë se çfarë i duhet Çairit dhe të gjitha këto i kemi shkrirë në një program të mirëmenduar dhe me parametra financiarë,’- tha Visar Ganiu duke u zotuar se do të bëj çmos që programin e hedhur në letër ta kthejë sa më parë në vepër!

Duke përgëzuar të gjitha strukturat e BDI-së për angazhimin që programi i BDI-së të depërtojë tek çdo qytetar e çdo familje në Shkupin e vjetër, lideri i shqiptarëve në Maqedoni, Ali Ahmeti, tha se kandidatura e Visar Gani është dëshmi se BDI gjatë këtyre 15 viteve, sa e dominon skenën politike shqiptare, prodhon vlera, sepse nga vlerat dobi kanë të gjithë,-nënvizoi zoti Ahmeti: ‘Visari do të ketë mbështetjen e parezervë të BDI-së, të ekzekutivit të Republikës së Maqedonisë, të grupit parlamentar dhe s’ka se si të mos jetë i suksesshëm, sepse punët e mëdha bëhen me përkrahje dhe kjo nuk do t’i mungojë!’, tha kryetari Ahmeti i bindur se më 15 tetor Visar Ganiu do të jetë i pari i Shkupit të Vjetër!

Me këtë rast, lideri i BDI-së i është rikthyer dhe një herë bashkëpunimit në këto zgjedhje me LSDM-në duke thënë se nuk ka bërë e nuk bën kurrë marrëveshje të fshehta. Sipas tij, partneriteti konsiston në ndihmën e njëri-tjetrit nëpër ato njësi ku realisht njëra parti nuk ka gjasa të fitojë: ‘Kjo duhet të respektohet, sepse është vullnet i mirë i të dyja palëve,’- vlerësoi zoti Ahmeti.

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim ka vlerësuar pozitivisht punën e deritashme të Qeverisë, veçmas në rrafshin e përmirësimit të marrëdhënieve me fqinjët duke veçuar Marrëveshjen e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë dhe vendosmërinë që kështu të veprohet edhe me Greqinë. Kjo si dhe vendosja e shtetit të së drejtës dhe thellimi i reformave janë parakushte për integrim në NATO dhe në BE: ‘PËr çështje të mëdha duhen burrështetas të mëdhenj dhe nuk dyshoj se kjo qeveri reformatore do t’ia dalë!’- përfundoi z. Ahmeti në Sheshin e stërmbushur që mbanë emrin e heroit kombëtar, Gjergj Kastrioti – Skënderbeut.