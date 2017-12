Ali Ahmeti në #Click Plus: Pa BDI ska Qeveri

‘Pa BDI ska Qeveri, edhe zogjtë mbi çati e dinë se BDI është faktori kryesor që e mban qeverinë në këmbë, turpi i botës jemi 6 delegacione shqiptare dhe 2 maqedone, por më me horra nuk ulem dhe kam të drejtë morale dhe kombëtare t’ju them shqiptarëve se s’ju duhen 6 parti, 10 mandate i humbën shqiptarët e jo BDI, ne i fituam zgjedhjet, dhe gjithë këto vijnë ngaqë duan të bëhen të paret”, shton Ahmeti në #Click Plus.

Tutje ai foli dhe për cilësinë e arsimit shqiptar, Ahmeti verëson se arsimi shqiptar është drejt degradimit, referuar fakteve të paraqitura, që fillojnë nga mësues pa diploma, ryshfetet, gjobat, korrupsioni dhe përkthimet skandaloze, është e vërtetë që arsimi në nivel rajonal ka pësuar diskriminim dhe shkatërrim shumë gjatë. Ky është moment kur ne duhet të reflektojmë, kur ne duhet menjëherë të jemi shumë më aktivë në mbështetjen që duhet t’i japim sektorit të arsimit në depolitizimin e plotë të sistemit arsimor. Po ashtu, ai ka konsideruar se mungesa e cilësisë së arsimimit të nxënësve, rezulton nga diktaktiva jo e mirë dhe jo profesionale e mësimdhënësve..

“Duhet të investohet shumë, duke mos kursyer asgjë, në përmirësimin e arsimit, praktikisht në sistemin e arsimit, pasi që konsideroj që ne nuk kemi as sistem të arsimit”.