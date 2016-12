Ali Ahmeti paralajmëron se BDI do të jetë opozitë, a do ta mbajë fjalën?

Lideri i BDI-së Ali Ahmeti premton se nuk do ti zhgënjej shqiptarët me vendimin e tij për koalicionim me partnerin e ardhshëm të qeverisë, por ai nuk precizon nëse sërish do të ndajë pushtetin me Nikolla Gruevskin. Kreu integrist bëri të ditur se aktualisht nuk është duke zhvilluar bisedime me asnjë parti maqedonase.

Ahmeti theksoi se gjatë koalicionimeve do të respektohet vullneti i shqiptarëve. Nëse e mbanë këtë fjalë dhe nëse është i vetëdijshëm se BDI ka marrë rreth 70 mijë vota më pak se në vitin 2014, kjo mund të interpretohet si paralajmërim i Ahmetit se do të mbetet në opozitë, transmeton Gazeta Lajm.

“Do të ju them të gjithë shqiptarëve në Maqedoni që të mos frikësohen sepse vendimi përfundimtar do të jetë vullneti i shumicës së qytetarëve shqiptarë dhe asnjëherë BDI nuk ka marr ndonjë vendim kundër popullit të vet”, tha Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së.

Mirëpo duke pasë parasysh biografinë e tij politike, është pikëpyetje e madhe nëse do ta mbajë fjalën, sepse Ahmeti dhe bashkëpartiakët e tij shpeshherë kanë dhënë premtime, të cilat nuk i kanë realizuar asnjëherë. Nuk përjashtohet mundësia që BDI të dalin me ndonjë kumtesë dhe të

Gjatë intervistës së tij për emisionin 200 që u transmetua mbrëmë, Ahmeti nuk përjashtoi mundësinë që vendi të mbetet pa qeveri nëse nuk pranohen kërkesat e tij për avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Me këtë rast, ai tha se tek partitë maqedonase duhet të mbizotërojë arsyeja pasi alternativa më e dëmshme për vendin do të ishte sikur të mbetej pa qeveri.