Ali Ahmeti përkujton mulla Jakup Hasipin, reagojnë kumanovarët

12 vite pa praninë fizike të Hoxhë Jakup Asipit, i cili në historinë më të re të kombit, do të mbahet mend si luftëtar i lirisë dhe barazisë, me kontribut mbresëlënës si në luftë ashtu edhe në paqe, ka shkruar kryetari i BDI-së Ali Ahmeti me këtë rast.

“Bashkohem me të gjithë ju në kujtesën për boshllëkun që la ikja e tij nga kjo botë.

Qoftë në paqe shpirti i tij. I paharruar do të mbetet kujtimi për të, ka shkruar Ahmeti.

Ky përkujtim i tij nuk është pritur as nga kumanovarët, as nga Sllupçanasit. Shumë prej tyre thonë se Ahmeti vetëm po mundohet të përfitojë pikë politike në këtë mënyrë, sepse në realitet ka harruar rajonin e Kumanovës dhe Likovës.