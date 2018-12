Lideri i BDI-së Ali Ahmeti nuk ka frikë nga përndjekja e PSP-së për veprat gjatë qeverisjes me VMRO DPMNE-në. I pyetur nga gazetari i Radio Evropa e Lirë, nëse pas kaq vitesh qeverisje me VMRO-në, ka mundësi që edhe ai dhe funksionarët e partisë së tij të jenë të implikuar në kriminalitet ose korrupsion, Ahmeti thotë se madje ai ka inkurajuar PSP-në që të bëjë hetime për të dhe partinë në mënyrë që tiu zbardhej fytyra plotësisht, përcjell SHENJA.

Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së

“Më duket pakëz ofenduese të thuash se unë kam frikë nga hetimet, nga thënia e së vërtetës. Ne kemi një vendim dhe më duhet të kërkoj dhe të lus të gjithë ju mediumet që ta promovoni dhe publikoni vendimin e BDI-së për tu hapur hetim nga viti 2002 deri në momentin që flasim tani, pasi nuk duhet që njerëzit të vendosen me shpatulla për muri me akuza të pavërtetuara. Nëse dikush ka keqpërdorur besimin e Bdi-së ose elektoratit, le të përgjigjet para organeve të drejtësisë, por me kusht që të mos ketë drejtësi selektive. Të mos vendoset drejtësia në funksion të nji grupi të caktuar apo për qëllime që unë nuk mund as ti zbërthej tani, ose të japë detaje”

Në funksion të vënies së drejtësisë siç tha Ahmeti, është tejet i nevojshëm një Veting në mesin e gjykatësve, por edhe policisë dhe strukturave të tjera për punën e të cilave opinioni ka dyshim.

Sa i përket ndryshimeve Kushtetuese, Ali Ahmeti druan se ku proces mund të kërcënohet, nëse të gjithë institucionet nuk luajnë rolin e tyre.

Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së

“Sikur kam një shqetësim pasi ky është një proces goxha i rëndësishëm. Frikësohem që të mos lëndohet nga pakujdesitë e institucioneve, të mos krijohet opinioni se ky është një proces që tashmë është mbyllur pasi ky është akoma në zhvillim. Të gjithë institucionet shtetërore duhet të jetë të kujdesshme dhe ta ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm pasi lehtësisht mund të dëmtohet imuniteti i këtij procesi”

I pyetur se me cilin ka qeverisur më mirë, me Nikolla Gruevskin ose Zoran Zaevin, Ali Ahmeti nuk është i vendosur, pasi thotë se me të dy ka bërë gjëra të mira për popullin.

Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së

“Për të bërë krahasime, mendoj se duhet të kalojë një kohë më e gjatë, për të qenë më objektiv dhe racional. Sepse në qoftë se bëjmë nji krahasim të përshpejtuar sigurisht se mund të bëjmë edhe gabime. Janë bërë punë të mira gjatë qeverisjes me Nikolla Gruevskin, por edhe me Zoran Zaevin, dhe unë jam përpjekur që të jem një bashkëpunëtor i sinqertë për tema të rëndësishme”

Ali Ahmeti nuk kishte përgjigje të qartë as për arratisjen e Nikolla Gruevskit. Ai tha se nuk e ka besuar se ai do të arratiset, por nuk deshi ta komentojë aktin e tij, ta dënojë arratinë, siç bënë bashkëpunëtorët më të ngushtë të Gruevskit. Vetëm shtoi se është e dukshme që hapi që e ka marrë ai nuk ka qenë i lehtë për të.