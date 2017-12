Ali Ahmeti vetë më ka treguar se Shtabi i UÇK-së e ka dënuar me vdekje

A do te jete edhe Ali Ahmeti objekt i Prokurorise dhe i Gjykates Speciale?!

Gafurr Adili

“Ku ka ze, nuk eshte pa gje!”, thote fjala e urte popullore.

Ka zera se edhe Ali Ahmeti do te jete objekt i Prokurorise dhe i Gjykates Speciale te Kosoves ne Hage.

Por, nuk do te jete ne celesine e te pandehurit, do te jete vetem ne cilesine e deshmitarit.

Pse?

Sepse, Ali Ahmeti deri ne Korrik te vitit 1998 ka qene anetar i Shtabit te Pergjithshem (SHP) te Ushtrise Çlirimtare te Kosoves (UÇK), madje edhe komandant i Zones Operative Nr. 2 te Ushtrise Çlirimtare te Kosoves (UÇK).

Dhe, siç me ka treguar vete Ali Ahmeti, me gojen e tij te ish Bar Çaplini ne Tirane, menjehere pas perfundimit te Mbledhjes se SHP te UÇK-se, te mbajtur te Hotel Rogner ne Tirane (ne Korrik te v. 1998), ne kete mbledhje Ali Ahmeti eshte perjashtuar nga SHP i UÇK-se, madje treshja: Hashim Thaçi, Xhavit Haliti dhe Azem Syla kane kerkuar denimin me vdekje te Ali Ahmetit, per dy akuza:

1. Fajtor per vrasjen ne kufi (nga ushtria serbe) te Deshmorit Luan Hajradinaj,

2. Fajtor per arrestimin (nga policia maqedonase) te kuadrove kryesore te Zones Operative Nr. 2 te UÇK-se.

P. S.

– Shtrohet pyetja, perse Ali Ahmeti, gjate gjithe periudhes 16 vjeçare te qenies se tij ne “pushtet” ne IRJM, asnjehere nuk ka folur publikisht per kete pjese te “historise” se tij???

Sot, 27 Dhjetor 2017