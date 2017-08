Leeds United të dielën luan si mysafir i Boltonit në fillimin e sezonit të ri në Championship-divizionin, në të cilën një prej atuve kryesor të trajnerit Tomas Kristijansen do të jetë Ezgjan Alioski, i cili do të vesh fanellën me numër 10 te klubi nga Iland Roud.

Edhe pse gjatë promovimit ai u fotografua me numrin nëntë, Leeds ka zbuluar se Alioski në shpinë do të ketë numrin 10-të.