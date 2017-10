Ezgjan Alioski, sipas të gjitha gjasave, nuk do të luaj kundër Ridingut në fundjavë. Mediat angleze të afërta me klubin kanë shkruar se futbollisti shqiptar do të kursehet për ndeshjen e ardhshme të klubit të madh anglez. Leeds në javën e 12-të do të ndeshet kundër Reding dhe ka mundësi të ndërpresë serinë e zezë prej dy humbjeve radhazi.

Ky është vendim i menaxherit, Kristijansen. Alioski luajti në dy ndeshjet e Maqedonisë kundër Italisë dhe Lihtenshtajnit.