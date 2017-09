Nga: Qenan Aliu

…Artan Grubi si duket po ,,egzalltohet,, me pikat e programeve të huaja. I është bërë opsesion fjala IK. Së pari u mundua të stigmatizojë në mënyrë perfide LB-sa demek si Lëvizja ik, sot po thot se IKU taksa radio-difuzive. Por nuk tregon Grubi se PSE nuk iku kjo taksë gjatë më shumë se një dekade por iku sot, mbase një ditë do të duhet të tregojë se kur do të IKË ai dhe partia e tijë !

( q/a )