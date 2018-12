Qenan Aliu

TETOVA qytet me DY UNIVERSITETE .Pushtei lokal nga viti 2014 në vazhdimësi thoshte do të sjellim AUTOBUSA për qarkullimin urban dhe kurë spati gjë nga premtimet boshe.

Megjithate, diskriminimi dhe padrejtësitë vazhdojnë. Edhe në ditët kur qeveria me LIGJ garanton mjete finansiare publike me dhjetëra milijon euro akoma për furnizimin e ndërmarjes publike për transport në SHKUP edhe ate me autobus një, dy e madje edhe tre katëshe në TETOVË akoma ska të sjellur asnjë.

Po a nuk është miopi të sjellet vendim në pushtetin lokal-Tetovë për të marë kredi dhe të furnizohen pesë autobus në momentet kur qeveria garanton / siguron mjete pa kthim një dekadë madje edhe ditëve të fundit milijona euro për autobusa vetëm për në Shkup ?

Po kta VICE/premier e ministra a lexojnë gjë, a shikojnë gjë dhe a po interesohen gjë. Po edhe studentët shqiptarë si ata në SHKUP duhet ta kenë të drejtën e transportit publik GRATIS në fakt të mbuluar nga shteti.

Dhe tani shikoni se kur ti furnizojnë me TENDERË pes autobusë , ate do ta shesin e propagojnë si zotësi dhe të aritur të madhe.

Po studentët a interesohen gjë ? ZGJOHUNI pak me një protestë dinjitoze PA DHUNË JU garantojë se pesë autobusë do tua sjellin në Tetovë bile në fillim të semetsrit të dytë. PO lexoni dhe ZGJOHUNI PAK ,këndelluni, Ju duhet të jeni oponenca e vendimmarjeve nga cila parti do qoftë !