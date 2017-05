Aliu:Unë nuk e njoh konkurrencën

Të dielën, me 14 maj, në Shkup, do të mbahet kampionati i Maqedonisë në kick-boks.

Në këtë kampionat do të marrë pjesë edhe kampioni aktual, strugani Artan Aliu, i cili është optimist se do të mbroj titullin.

“Unë jam kampion shtetëror dhe tani më duhet të mbrojë vendin e parë. Do të ndeshem në kategorinë deri më 69kg, K1, dhe jam shumë optimist se do të dal fitues. Konkurrencë ka, por unë se njoh konkurrencën”, është shprehur kick-boksieri i “Golden Team” nga Ohri, Aliu për gazetën “Lajm”.

Ndryshe, Aliu dy herë e ka fituar titullin e më të meritë në Maqedoni në kategorinë e tij./lajm