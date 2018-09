Allegri nuk i kursen yjet e veta, zbulon titullarët ndaj Bologna

Pas fitores kundër Frosinone, Juventusi është duke u bërë gati për një tjetër sfidë në Seria A. Bologna, pas fitores kundër Romës, arrin në stadiumin “Allianz”, për të sfiduar kampionët e Italisë.

Massimiliano Allegri foli në një konferencë shtypi përpara këtij ballafaqimi, duke filluar nga formacioni:

“Cristiano Ronaldo është mirë fizikisht, do të luajë nesër. Edhe Bentancur është paraqitur mirë, Matuidi do të kthehet. Pra, më mbetet të zgjedh njërin nga Emre Can dhe Pjanic për mesfushën.

Chiellini qëndron, kam dyshime për Alex Sandro, nëse mund të luajë, ndërsa Cuadrado dhe Cancelo do të pozicionohen në krahë të mbrojtjes. Në sulm luan edhe Dybala, prandaj do të vendos për lojtarin e tretë të këtij reparti. Perin do të luajë në portë”.

Trajneri bardhezi e ka të qartë objektivin e vetëm: “Juventusi luan për të fituar, në të gjitha rastet. Ka disa ndeshje specifike gjatë sezonit, ndaj kundërshtarësh shumë të mbyllur, si kundër Frosinones. Të tjerët luajnë më hapur. Gjithmonë duhet të jemi të përgatitur për t’i kaluar situatat e vështira dhe të papritura”.

Trajneri i Juventusit më pas komentoi mbi votën e Messit, i cili e përzgjodhi atë si trajnerin e tretë më të mirë të vitit, pas Valverde dhe Guardiola: “Po e mësoj vetëm tani, nga ju, por nuk mund të jetë ndryshe. Personalisht më duhet të përgëzoj Deschamps, i cili e fitoi me të drejtë çmimin e FIFA-s”.