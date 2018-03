“Almiri”, Dorëhiqet ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji (VIDEO)

Ministri i drejtësisë Bilen Saliji sapo ka deponuar dorëheqjen e tij në qeveri. Në një konferencë për shtyp, ministri Saliji ka arsyetuar dorëheqjen e tij duke u ndërlidhur edhe me rastin e Almir Aliut nga Kumanova. Ai ka theksuar se dorëheqja e ka dhënë si akt moral lidhur me rastin e fëmijës Almir Aliu, pasi që Prokuroria rikualifikoi rastin nga vrasje në aksident, me c’rast la të lirë Boban Iliq, të akuzuar për vrasje.

Ministri Saliji theksoi se ky akt lëkundi përkushtimet për reforma në gjyqësor. Ai tha se nga marrja e detyrës deri tani ka arritur që të fokusohet dhe realizojë pikat kryesore të agjendës për reforma dhe se puna e gjyqësorit është reflektuar pozitivisht në rastin Sopoti dhe Monstra.

Ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji jep dorëheqjeArsyeja, rasti “Almiri” Posted by TV21 on Dienstag, 20. März 2018