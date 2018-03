“Almiri”, të mërkurën protesta përpara Qeverisë

Të organizuar nëpërmjet rrjeteve sociale, me moton “Pranverë pa Drejtësi”, qytetarët të mërkurën më datën 21 mars në orën 13:00 do të protestojnë përpara Qeverisë së Maqedonisë, kundër rikualifikimit të lëndës në rastin “Almiri” nga ana e prokurorisë nga “vrasje me paramendim” në “aksident trafiku me pasoja vdekje”.

Në këtë protestë organizatorët apelojnë të gjithë qytetarët të dalin në protestë të shumtë dhe të shprehin revoltën e tyre ndaj mafies gjyqësore dhe kërkojnë po ashtu nga protestuesit që të marrin me vete në protestë, në shenjë simbolike, lodra, veshje apo çfarëdo lloj objekti të zemrës së fëmijëve, mbesave apo nipërve të tyre.